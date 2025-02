Ilrestodelcarlino.it - Porte aperte alla Casa di Comunità: presentati i nuovi servizi

Ha visto un’ampia e attiva partecipazione di cittadini, l’incontro organizzato mercoledì scorsodella"Terre e Fiumi" per presentare iofferti e le opportunità sanitarie e sociosanitarie disponibili per la popolazione. L’evento, promosso ddirezione del Distretto sociosanitario Centro Nord dell’Azienda Usl di Ferrara, ha rappresentato un’importante occasione per conoscere da vicino le iniziative sanitarie e socio-sanitarie volte a migliorare l’accesso alle cure. Dopo l’apertura dei lavori affidata al sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, sindaco del Comune di Copparo, e ai vertici della Direzione – tra cui la direttrice del Distretto Sanitario Centro-Nord Marilena Bacilieri, il direttore del Dipartimento Cure Primarie Franco Romagnoni, e la dirigente del Dipartimento assistenziale tecnico riabilitativo della Prevenzione e del Sociale - Distretto Sanitario Centro Nord Margherita Spatola – sono seguiti diversi interventi a cura di esperti.