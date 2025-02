Sport.quotidiano.net - Pontedera, a Sassari per i punti salvezza. Torres squadra tosta, serve una super gara

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alfonso Greco, allenatore dellaterza in classifica, ha assicurato che i suoi oggi penseranno solo ale non alla Ternana, seconda con un solo punto in più e alla quale andranno a far visita nel prossimo turno, né all’Entella, capolista con cinquedi vantaggio, che andranno invece a trovare fra sei giornate. Il tecnico dei sardi in questo modo cerca di tenere alta la concentrazione dei calciatori in una sfida che la classifica dei granata, 11esimi con 20in meno, potrebbe invece far calare. Stimoli di cui invece di cui non ha bisogno il, che le sue profonde motivazioni le trova nella necessità di aggiungere ancoraalla sua classifica. In più Leonardo Menichini è troppo esperto per non sapere come preparano certe sfide i suoi colleghi avversari.