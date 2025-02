Lanazione.it - Ponte verso la riapertura: "Ma siamo senza autobus"

"C’è poco da ringraziare, qui i disagi sono gravissimi e finiranno solo quando sarà ripristinato il trasporto pubblico, non con la semplicea senso unico alternato del". Alcuni residenti delnuovo ci hanno espresso la loro scarsissima voglia di esultare anche dopo la comunicazione della Provincia dell’avvenuta esecuzione della gettata e della successivaparziale delsulla Bure. "Facciamo presente – dice Claudia Vitali – che per il servizio di trasporto pubblico l’interruzione non è avvenuta il 23 ottobre, quando è iniziato il cantiere sul, ma il 9 di ottobre, cioè quasi due settimane prima e ora, con laa senso unico alternato e solo per i mezzi leggeri, i disagi continueranno ancora". In effetti la soppressione delle fermate del bus risale al 9 ottobre perché i lavori avrebbero dovuto iniziare il 16 ottobre, ma poi l’inizio è stato posticipato al 23 ottobre a causa del maltempo.