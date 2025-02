Ilrestodelcarlino.it - Politiche Ue e bandi, incontri per agricoltori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le problematiche del settore agricolo ma anche le opportunità offerte daidi sostegno, le ultime novità tecniche e le attività sindacali messe in campo dall’associazione. Sono questi i temi caldi per gli, che condizionano redditualità e l’intera economia del territorio. Per questo Cia ha scelto di avviare un percorso informativo aperto alle aziende agricole associate di tutto il territorio, in vista dell’assemblea annuale dell’associazione che si terrà il prossimo 14 marzo in Camera di commercio con ospiti e relatori di altissimo profilo. "Le aziende agricole sono in balia delle scelte prese a migliaia di chilometri da qui – spiega il presidente Stefano Calderoni (foto) – dove, con tutte le buone intenzioni, non sono chiare le esigenze concrete e urgenti deglidel territorio.