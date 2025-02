Oasport.it - Pogacar stacca tutti a Jebel Hafeet, secondo Ciccone! Riviviamo l’ultima tappa dell’UAE Tour

Leggi su Oasport.it

Lo sloveno Tadej, alfiere della UAE Team Emirates – XRG, vincee domina la classifica finale2025 di ciclismo su strada: il campione del mondo conquista l’arrivo in salita ae conquista la generale, come già accaduto nel 2021 e nel 2022.Piazza d’onore, sia nellache nella generale, per l’azzurro Giulio, portacolori della Lidl – Trek, che chiudenella graduatoria finale a 1’14”, mentre completa il podio lo spagnolo Pello Bilbao, della Bahrain – Victorious, terzo a 1’19”.