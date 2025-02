Inter-news.it - Plastino convinto: «Strada spianata in Champions League per l’Inter? Esagerati!»

Michelesi è espresso in merito al cammino inche attende. Dal suo punto di vista, tale percorso sarà tutt’altro semplice.IL PUNTO –ha conosciuto in questa settimana la sua sfidante agli ottavi di finale di, ossia il Feyenoord, così come il percorso che dovrà affrontare per accedere in finale. Pur non trattandosi dell’avversario più ostico che la squadra di Simone Inzaghi avrebbe potuto affrontare, il Feyenoord non è assolutamente una squadra da sottovalutare. La partita di qualità e spessore tecnico disputata in casa contro il Milan e quella di solidità e compattezza difensiva giocata al ritorno, in entrambi i casi con delle assenze pesanti tra le proprie fila, testimoniano il valore della compagine olandese. Per questo, il doppio confronto dovrà essere affrontato con la massima attenzione possibile per evitare sorprese negative.