Lanazione.it - Pistoia, muore un podista conosciuto. Era il presidente del Circolo Hitachi

Leggi su Lanazione.it

, 23 febbraio 2025 – Una delle sue grandi, grandissime passioni era il podismo e nel cuore aveva sempre la-Abetone, e non era raro, incrociarlo di primo mattino, mentre si allenava. “Lo trovavo sempre alle sette – lo ricorda per noi l’amico e collegha Enrico Baldi – e mi diceva sempre “non importa quanto ci metto, l’importante è arrivare all’Abetone“ e a volte gli andavo dietro con la mia Cinquecento ”, ricorda ancora Enrico, col pianto in gola. La corsa di Massimo Tuci è finita nella mattina di sabato, quando il suo cuore si è fermato, al termine di una lunga guerra combattuta contro la grave malattia che lo aveva colpito. Aveva 57 anni e si porta via una storia di lavoro, di impegno per gli altri, di sport e di allegria che ha saputo regalare a tutti coloro, ed erano tantissimi, che facevano parte del suo mondo.