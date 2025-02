Lanazione.it - Pisa, un anno dopo le manganellate: “Dobbiamo continuare la nostra lotta”. Ma il corteo fa flop

, 23 febbraio 2025 - «Mi ricordo unfa, in questo esatto punto, fu il caos, ricordo che non riuscivo a muovere il braccio dal dolore». Siamo in via San Frediano, unquei fatti di, ledella polizia, e poi i video che iniziarono a circolare e fecero velocemente il giro di tutta Italia. Un ragazzo ricorda quei momenti con un suo coetaneo, mentre ildi ieri, un, solo 200 studenti sfila davanti al liceo Russoli e ad alcuni liceali affacciati alle finestre che applaudono. La polizia, il 23 febbraio dello scorso, aveva caricato alcune decine di studenti che protestavano per la Palestina, ferendone 17, di cui 11 minorenni. Volevano raggiungere piazza dei Cavalieri, ma poi non si sa. In quei giorni si rincorsero accuse e false notizie su un presunto «assalto alla sinagoga», che si trova però in tutt’altra parte della città.