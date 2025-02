Lanazione.it - Picchia l’inviato delle Iene. È indagato anche per stupro

Violenza sessuale. Ci sarebbe questa ipotesi di reato alla base di una querela che era stata sporta nei confronti del cinquantenne di Sansepolcro che ha aggredito la “iena“ Simone Pelazza durante il servizio che la troupe stava registrando il 18 febbraio scorso. Servizio che metterebbe proprio al centro la presunta violenza sessuale sulla quale i carabinieri della compagnia di Sansepolcro stanno indagando insieme ai colleghi umbri di Città di Castello. Non sono emersi dettagli su chi sia la parte offesa, cioè chi sarebbe stata violentata dall’uomo. E comunque tutto dovrà essere dimostrato in tribunale, qualora si arrivasse ad un rinvio a giudizio. Per ora di indagini si tratta. I militari dell’Arma stanno portando avanti gli accertamenti ma vista la delicatezza del fascicolo gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.