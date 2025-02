Anteprima24.it - Piantedosi: “Io candidato in Campania? Grazie ma resto al Viminale”

Tempo di lettura: 2 minuti“Non me lo ha chiesto e, dunque, non le ho detto no, ma con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, condivido l’esigenza che io resti al”. Il ministro dell’Interno, Matteo, intervistato da Franco Genzale, direttore di Itv, emittente televisiva di Avellino, pur dicendosi “onorato e compiaciuto” per le sollecitazioni, conferma la sua indisponibilità ad esserealla presidenza della Regione. “Il centrodestra – ha aggiunto – deve avere la possibilità di esprimere una classe dirigente in via di formazione molto capace che saprà sintonizzarsi con i cittadini della”. Nel corso dell’intervista,si è anche soffermato sui temi delle politiche migratorie. “Denatalità e calo demografico e il bisogno di manodopera – ha detto – non sono temi sovrapponibili, anche su uno non esclude l’altro.