Lanazione.it - Piano ripresa e resilienza. Il punto della Toscana. Pistoia fanalino di coda nei progetti realizzati

A circa un anno dalla deadline imposta dall’Unione Europea per la conclusione dell’erogazione dei fondi collegati al Pnrr (Nazionale di), ovvero la grande pianificazione messa in atto a livello comunitario per rilanciare l’economia e l’impresa dopo la pandemia da Covid-19, la provincia diarranca in maniera molto preoccupante sui soldi richiesti e che sono già arrivati sul territorio. Infatti, dovevano essere in cantiere 829 milioni di euro per un totale di 1.119, con risorse Pnrr stabilite in circa 713 milioni e 116 da altre fonti, ma per il momento sono atterrati soltanto il 12% di questi soldi, ovvero il terzo peggior dato di tutta la. Questi dati emergono dalla rielaborazione che è stata pubblicata in questi giorni da Openpolis e che prende sdalla diffusione, da parte del Governo sul portale di "Italia Domani", dell’avanzamento su scala nazionale di tutti i casi legati al Pnrr.