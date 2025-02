Quotidiano.net - Peugeot E-5008. MegaSuv da 7 posti. Cuore elettrico o ibrido

continua il suo percorso di innovazione con il lancio del nuovo E-, un SUVche si distingue per la versatilità dei 7, un’autonomia fino a 668 km e un’esperienza di guida all’avanguardia. Con il suo design rinnovato, tecnologie avanzate e una grande gamma di motorizzazioni elettrificate, ilE-si posiziona tra i modelli di riferimento nel settore dei SUV elettrici di grandi dimensioni. L’estetica delE-coniuga linee moderne e aerodinamiche con dettagli hi-tech, tra cui fari Pixel LED e una calandra completamente integrata nel colore della carrozzeria. Le sue dimensioni di 4,79 metri di lunghezza, 1,69 metri di altezza e un passo di 2,90 metri garantiscono abitabilità e comfort ai vertici della categoria. IlE-sarà disponibile in versioni elettriche e ibride, offrendo una varietà di opzioni per rispondere alle diverse esigenze di mobilità:213 CV – Batteria 73 kWh, autonomia fino a 502 km;230 CV Long Range – Batteria 97 kWh autonomia fino a 668 km;320 CV Dual Motor AWD – Trazione integrale con autonomia simile alla versione 213 CV; Plug-in Hybrid 195 CV – Combina un motore benzina da 150 CV con un motoreda 92 kW; Hybrid 136 CV – Tecnologia 48V con cambio e-DCS6 per maggiore efficienza.