Petizione per ’tutelare’ la farmacia comunale | Raccolte ben 635 firme grande mobilitazione

Buona parte della popolazione respinge l’idea di giungere alla privatizzazione delladi Rivara. Sono stati 635 i sanfeliciani che nell’ultimo mese, da quando è stata paventata la vendita della struttura, si sono affrettati a sottoscrivere lain sua difesa, promossa dal Gruppo consiliare di minoranza di centrosinistra "Rigeneriamo San Felice". "Nel ringraziare i 635 cittadini che hanno deciso di firmare la nostra– scrivono i consiglieri di minoranza – vogliamo esprimere soddisfazione per questo risultato e ladel paese. Abbiamo sempre ribadito che avremmo messo in campo qualsiasi azione a tutela della. Riteniamo la privatizzazione di un servizio efficiente e remunerativo per il nostro bilancio una scelta del tutto miope".