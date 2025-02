Anteprima24.it - Pesco Sannita, Vetere: “Continua la mia battaglia per la trasparenza amministrativa”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiBarbara, ex Assessore diche nell’ultimo consiglio si è dichiarata consigliere di autonoma di maggioranza, afferma che intendere la suaper lanel Comune di, uno dei motivi che avevano prodotto le sue dimissioni. “Dopo mesi di ostacoli nell’accesso agli atti – scrive Barbara– l’Amministrazione ha finalmente riconosciuto questo diritto a tutti i consiglieri, ma solo dopo una mia segnalazione al Prefetto lo scorso 22 gennaio. Durante l’ultimo Consiglio Comunale, ho ribadito la necessità di rispettare i diritti dei consiglieri, ma il Sindaco ha risposto che quella “non era la sede per discutere. Se non in Consiglio, dove si discutono i diritti istituzionali? Aggiungo che in una nota ricevuta dal Segretario Comunale, si afferma che fornire ai consiglieri l’accesso al protocollo tramite credenziali significherebbe dare le chiavi del Comune.