Sport.quotidiano.net - Perugia, ko che fa male in trasferta: l’Entella passa 1-0 nel finale

Chiavari, 23 febbraio 2025 –da dimenticare per il, sconfitta che fa. Il Grifone perde a Chiavari contro la Virtus Entella per 1-0. Il gol di Tiritiello, che porta tre punti agli avversari, arriva nei minuti di recupero, al 47’ del secondo tempo. E’ la terza sconfitta consecutiva per il, che subisce ancora una volta nel, dopo le debacle con Gubbio e Vis Pesaro. Era la prima sulla panchina delper Cangelosi. Una prova certamente amara visto la sconfitta. Ma la squadra ha comunque tenuto testa a una delle squadre più importanti di questa serie C. Il gol del ko arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Tiritiello che insacca di testa infilandosi nella difesa perugina. Il tabellino Entella-1-0 VIRTUS ENTELLA: 22 Del Frate, 6 Tiritiello, 8 Karic, 9 Castelli (29? st 11 Fall), 15 Marconi, 21 Lipani (29? st 14 Corbari), 23 Parodi, 24 Franzoni, 26 Di Mario (38? st 43 Ndrecka), 70 Bariti (17? st 2 Garattoni), 77 Vilanova (17? st 10 Casarotto).