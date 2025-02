Thesocialpost.it - Perù, crolla il tetto di un centro commerciale: 8 morti e 80 feriti

Un tragico incidente ha colpito unnel nord-ovest del, dove il crollo deldi un’area di ristorazione ha causato seie almeno 78. L’episodio è avvenuto all’interno del Real Plaza Trujillo, situato nella regione di La Libertad, dove la copertura della struttura è improvvisamente ceduta, travolgendo le persone presenti.Il ministro della Difesa peruviano, Walter Astudillo, ha dichiarato in conferenza stampa che cinque vittime sono decedute sul posto, mentre una sesta persona ha perso la vita in ospedale. Per quanto riguarda i, 30 sono già stati dimessi, mentre 48 rimangono sotto osservazione medica, con tre in condizioni critiche.Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco e personale sanitario, sono intervenute tempestivamente per liberare i superstiti dalle macerie e fornire cure mediche immediate.