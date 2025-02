Ilnapolista.it - Persino Conte a bordo campo non è stato il solito indemoniato. Ma che sta succedendo?

Cesare – Caro Guido, brutta partita del Napoli che perde il match e il primo posto. Un Napoli in grande frenata con 3 punti in 4 partite. E pure non è partito male e nel primo tempo ha ben giocato pressando altissimo il Como, non permettendogli di giocare, e ha fatto la partita anche se con pochissime conclusioni a rete. Ed èbravo a pareggiare subito dopo l’autogol imbarazzante di Rrahmani. E poi nel secondo tempo il disastro.Guido – Caro Cesare che delusione. Nel secondo tempo un Napoli lento e senza grinta. Eppure le partite durano 90 minuti ed ormai è un po’ che nel secondo tempo il Napoli cala fisicamente, arranca, si abbassa e si fa dominare dagli avversari. Insomma un Napoli spento. Èmolle in, incapace di correre e pressare alto come aveva fatto nel primo tempo. E la cosa preoccupante è che a detta dierano entrati nella ripresa per replicare quanto fatto nel primo tempo.