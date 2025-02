Sport.quotidiano.net - Perkovic, da Forlì alla nazionale croata. Meno di quattro mesi per convincere

La guardia biancorossa Toniha disputato venerdì sera con lal’incontro di qualificazione per la fase finale degli Europei contro la Francia. Anche se è arrivata una sconfitta (80-83) che, per la prima volta nella sua storia, impedirà agli slavi di parteciparerassegna continentale, va rimarcato l’impiego di: 14 minuti, con 2 punti a referto, in una partita decisiva. La convocazione ha certificato la stima che il coach Josip Sesar ha nel giocatore forlivese. Domani sarà ancora in campo a Cipro. Arrivato nel novembre scorso a, a campionato iniziato per sostituire l’infortunato Shawn Dawson e con un contratto fino al 5 gennaio,ha saputo conquistare la fiducia del coach Antimo Martino con le sue prestazioni. Molti pensavano che la sua permanenza in città si sarebbe conclusa con la partita casalinga contro Rieti, in cui peraltro segnò 26 punti, e invece indosserà la maglia biancorossa fino a fine stagione.