Ilgiorno.it - Perde il controllo nella sua casa. Poi sfascia tutto al Pronto soccorso

Leggi su Ilgiorno.it

Dà in escandescenza e rompe alcuni oggetti di, poi provoca danni aldi Codogno. Ora rischia di rispondere per danneggiamento. Intorno alle 13.20 di ieri, un 36enne, italiano di Cornegliano Laudense e noto per episodi simili dovuti a una fragilità, è stato calmato due volte dai carabinieri. Sono rispettivamente intervenuti, asua, i militari della compagnia di Lodi (stazioni di Lodi e Lodi Vecchio) e aldi Codogno, dove è stato accompagnato da un’ambulanza, i colleghi carabinieri della locale compagnia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto,propria abitazione, il 36enne avrebbe discusso con la compagna e rotto alcune suppellettili. All’arrivo della pattuglia però, fortunatamente, è stato constatato che non ci sono state aggressioni. Poi l’uomo è salito in ambulanza volontariamente.