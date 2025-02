Perché un Papa non può morire in ospedale

Leggi su Funweek.it

Secondo la tradizione della Chiesa cattolica, unnon puòin. Questo vale anche perFrancesco, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli. Se le sue condizioni dovessero aggravarsi, verrebbe immediatamente trasferito in Vaticano, dove affronterebbe i suoi ultimi momenti nella cappella privata.Lo stesso protocollo fu seguito per Giovanni Paolo II, che lasciò il Gemelli per trascorrere le sue ultime ore nella residenzale. La morte di un Pontefice è un evento di grande rilevanza per la Chiesa e per il mondo, e il Vaticano ha regole precise per gestirlo.Dopo il decesso, il corpo delsarebbe esposto nella Basilica di San Pietro per l’omaggio dei fedeli, seguito dalla Messa esequiale. Tuttavia, Francesco ha espresso il desiderio di essere sepolto a Santa Maria Maggiore, una scelta inedita che riflette la sua forte devozione mariana.