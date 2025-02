Fanpage.it - Perché tanti giovani odiano loro stessi? Lo psichiatra spiega ai genitori come aiutarli: “Sedetevi con loro e ascoltateli”

Leggi su Fanpage.it

L'autodisprezzo negli adolescenti è un problema in crescita, spesso radicato in esperienze precoci e amplificato dai social media. Nel corso di una recente intervista, loBlaise Aguirre ha approfondito le cause, impatti e le possibile strategie per contrastarlo: "Ascoltare i bambini è la chiave per crescerli più sicuri".