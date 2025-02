Fanpage.it - Perché la scelta di Olly di non andare all’Eurovision è un atto di coraggio

Leggi su Fanpage.it

Il rifiuto didiall'Eurovision ha fpiù rumore della sua vittoria a Sanremo. In un tempo in cui più fai e più sei, però, ammettere a sé stessi di non voler fare il passo più lungo della gamba è una prova diqualunque opportunità, per quanto irripetibile, se costa il benessere mentale allora è troppo cara.