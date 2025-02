Formiche.net - Perché in Germania conviene a tutti un governo centrista. Parla Crescenzi

L’Europa e il mondo sono in attesa. Probabilmente mai prima d’ora c’era stata un’attenzione così alta verso le elezioni tedesche. Mentre milioni di cittadini si stanno recando alle urne per designare il nuovo esecutivo dopo quello guidato da Olaf Scholz, resta un grande punto interrogativo. “Quanto a destra sarà lo sbilanciamento della. Da questo dipenderà se il Paese tornerà a essere un punto di equilibrio in Europa o sceglierà la via delle lusinghe populiste”. A dirlo su Formiche.net, a urne aperte, è Luca, presidente dell’Istituto italiano di Studi germanici.Qual è la variabile che può determinare lo spostamento verso destra?Sono diverse. Innanzitutto occorrerà capire quanti partiti riusciranno a superare la soglia di sbarramento ed entrare inmento. Gli equilibri sono al limite, con Afd che si appresta a registrare comunque un risultato importante in termini di consenso.