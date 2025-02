Cultweb.it - Perché Carlos Díaz Gandía, il coreografo diventato virale per il backstage del video di Gaia parla in quel modo?

è unspagnolo che ha catturato l’attenzione del pubblico grazie a un. Nel filmato, lo si vede mentre guida la cantantenelle prove del brano Chiamo io, chiami tu, presentato al Festival di Sanremo 2025. Il suo metodo, basato su suoni onomatopeici e movimenti energici, ha rapidamente conquistato il web. Si tratta di una pratica molto diffusa tra i coreografi, che serve per dare ritmo e anche per far memorizzare i passi ai ballerini., però, l’ha perfezionata a tal punto da diventare una stella dei social con il suo trascinante “shop, shap, taka tà, tiki tà, boom“.@gretagiannonesfxChiamo io chiami tu @Choreo: @#sanremo2025 #? suono originale – Greta Giannoneè une insegnante di danza attivo a livello internazionale.