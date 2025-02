Ilnapolista.it - Percassi: «Se Gasperini non vorrà rinnovare lo capiamo, ce ne faremo una ragione»

Luca, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima di Empoli-Atalanta.: «Dobbiamo giocare, quando si parla si rischia di creare dei casi»Lucaa Sky Sport:«Siamo in una posizione di campionato fantastica. Anche oggi c’è la dimostrazione di quanto è difficile la Serie A. Ci aspetta un finale di stagione in cui abbiamo la convinzione che l’Atalanta deve essere protagonista».Messaggio d’addio di?«Diciamo che questi temi, visto che è nove anni che siamo con il mister, li abbiamo sempre affrontati a fine stagione. La nostra idea è di rispettare al massimo la sua volontà. Se nonloce neuna. Oggi noi abbiamo un obiettivo e dobbiamo esser concentrati per il finale di stagione».