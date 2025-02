Liberoquotidiano.it - Per la prima volta grazie alla credibilità del governo Meloni uno Stato estero annuncia investimenti per 40 miliardi di euro in Italia

"Voglio parlare con la chiarezza e concretezza dell'imprenditore: i rapporti dell'con gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto alti e bassi. Adesso il livello della relazione diplomatica è veramente eccellente. La visita didel presidente Bin Zayed e l'incontro con il presidente Mattarella è un segno di questo, così come un altro segno chiaro è il conferimento all'Ambasciatore d'negli Emirati, Lorenzo Fanara, del premio come migliore ambasciatore del mondo tra quelli accreditati ad Abu Dhabi. Il Business forum dovrà stabilizzare queste relazioni al livello di eccellenza in cui si trovano raccogliendo il frutto dei rapporti in essere. Mi riferisco a intese e. La partecipazione di 300 imprenditori dei due Paesi al Forum è la certificazione dell'interesse straordinario e reciproco che ci lega.