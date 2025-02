Quifinanza.it - Per Exor oltre 130 milioni dai dividendi Ferrari, che chiude il 2024 con un utile del +21%

Mentre il mondo dell’automotive soffre in maniera generalizzata,corre: il Cavallino Rampante ha chiuso ilcon ottimi risultati finanziari, segnando una crescita in quasi tutti i principali indicatori economici.Si brinda in, la holding degli Agnelli-Elkann che è azionista di maggioranza diche della Juventus fra le altre partecipazioni, che incasserà circa 132,7didalla sua partecipazione in. Nel 2023 la cifra ammontava a 108,5, e nel 2022 era stata di 80,4.possiede il 24,65% di, pari a 44.435.280 azioni.agli azionistiha chiuso ilcon unnetto di 1,526 miliardi di euro. Si tratta di un aumento delrispetto al 2023. I ricavi per la società sono stati pari a 6,677 miliardi di euro, segnando una crescita del +12%.