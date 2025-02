Monzatoday.it - Pepe e Dana, i due cani denutriti, lasciati senza cibo e acqua in mezzo agli escrementi

Leggi su Monzatoday.it

Il proprietario non se ne prendeva cura, e i dueerano ormai ridotti a pelle e ossa. Uno era stato abbandonato in un recintoné, l’altro sul balcone, nelle stesse disumane condizioni. Ma grazie alla segnalazione di un cittadino che non si è voltato dall’altra parte, la.