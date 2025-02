Internews24.com - Pep Martinez Inter, le parole dell’agente: «Sapevo fosse pronto per una big! Futuro? La società deciderà cosa è meglio, lui può giocare…»

di RedazionePep, le: «per una big!? La, lui può giocare.» Il pensiero sul portierevistato dai microfoni di TMW, Sergio Barila, agente di Josep, ha parlato cosi del portiere dell‘.SU- «Sorpreso dall’ottima prestazione dell’estremo difensore nerazzurro? No, mi ha sorpreso allo 0% perché lo conosco molto bene. Quando abbiamo deciso di firmare con l’sapevamo che sarebbe stato un passo molto importante per la sua carriera e che luigià. Durante la sua carriera abbiamo sempre cercato di prendere le decisioni migliori per il suo presente e. Andare in un club di altissimo livello e con le massime esigenze di vittoria è stata una sfida, ma ci siamo fidati di lui.