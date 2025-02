Ilrestodelcarlino.it - Penta e Carpi proseguono la corsa in vetta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

MODENA 9 AZZURRA PRATO 8 (2-2 0-2 4-2 3-2)MODENA: Bertesi, Montante 2, Sorbini 2, Cojacetto 2, Rametta 1, Lorenzoni, Melloni, Andrè 1, Gavioli, Gandolfi, Righetti 2, Stefani, Cavazzoni, Bouichichane ; all.: Selmi. AZZURRA NUOTO PRATO: Fiore, Tajer 2, Melani 2, Cencetti, Santini, Pontillo 2, Grandini 1, Sestini, Campolai 1, Lepi, Morganti, Ferraro. ARBITRO: Borsari L.. NOTE: Melani e Campolai espulsi definitivamente per tripla temporanea. Prosegue lain testa delModena, che sia pure di stretta misura, regola la seconda della classe Azzurra Prato, ed inizia una fuga a due con la Coopernuoto, a sua volta vincitrice 8-4 contro la modesta President Bologna, ultima della classe. Non è stato però facile piegare la formazione toscana, partita meglio, e più concentrata, ma alla fine la squadra di Selmi è riuscita a compattarsi in difesa, ed a ribaltare la partita nelle fasi centrali dell’incontro, rimanendo calma anche quando gli animi si sono un po’ scaldati.