Paz rivela | Futuro? Voglio continuare a crescere E i nerazzurri osservano da lontano…

di RedazionePaz, il gioiellino del Como ha parlato del suo: le dichiarazioni nel post partita tra Como e NapoliNel suo recente intervento ai microfoni di Dazn al termine della partita con il Napoli, Nico Paz ha condiviso le sue ambizioni per il, esprimendo un forte desiderio diprofessionalmente e di evolversi come atleta. Questa determinazione non passa inosservata, tanto che la dirigenza dell’Inter sta osservando da lontano, pronta a valutare importanti opportunità di mercato.LE PAROLE DI NICO PAZ- «a migliorarmi e a. Fabregas ha un punto di vista del calcio molto vicino al mio e più di tutti mi aiuta a dare il meglio per la squadra. La mia famiglia? È qui con me a Como, sono felice della loro presenza, non mi sono posto alcun obiettivo ad inizio stagione, penso a fare bene partita dopo partita ed a fare sempre meglio.