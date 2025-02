Tvplay.it - Paura Kean, ecco cosa sta succedendo durante Verona-Fiorentina

Grande preoccupazione per Moise, a causa di quanto accadutoHellas: l’attaccante della Viola è stato portato in ospedale dopo lo scontro di gioco.Timore al 67? di Hellas, quando il bomber Moiseè stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa delle conseguenze di uno scontro. Il giocatore della Viola si è accasciato al suolo dopo un contrasto, il quale gli ha procurato una ferita alla testa a causa della violenta botta.sta(LaPresse) – tvplay Il calciatore ha provato a restare in campo ancora per qualche minuto, ma poi si è accasciato ed è stato necessario l’intervento da parte dello staff medico del club gigliato. Subito dopo, con l’arrivo dell’ambulanza nei pressi del terreno di gioco, si è reso necessario portare Moisein ospedale per ulteriori accertamenti.