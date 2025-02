Forlitoday.it - Paura durante il match tra Modigliana e San Pancrazio, scontro tra compagni di squadra: uno sviene

Leggi su Forlitoday.it

Attimi diiltrae San, valida per la 22esima giornata del campionato di Prima Categoria Girone G in Emilia-Romagna. Al minuto 63, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, ilè stato sospeso a causa di un bruttotra due giocatori del San.