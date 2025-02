Pattinaggio di velocità Lollobrigida seconda nella mass start in Polonia Podio anche per Giovannini

Leggi su Sportface.it

All’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowieck, in, si è chiuso il penultimo appuntamento stagionale di Coppa del mondo didifemminile arriva un altro ottimo piazzamento da parte di Francesca, ancora sulinposizion dietro all’olandese Marijke Groenewould che vince quasi al fotofinish in 8:20.34 contro l’8:20.48 della veterana azzurra, la quale si mette invece alle spalle la canadese Ivanie Blondin. In classifica generale sale al quarto posto, che con i suoi 179 punti insegue la statunitense Mia Manganello – attualmente terza a 199 – e a poca distanza la cinese Binju Yang a 202. Prima con un ampio margine la dominatrice di specialità e già citata Groenewould con 280. Con il risultato odierno,ha raggiunto Enrico Fabris al secondo posto d’ogni tempo fra gli atleti italiani con più piazzamenti nelle prime tre posizioni nelimo circuito mondiale.