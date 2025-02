Ilrestodelcarlino.it - "Partita sporca e difficile. Buono l’atteggiamento"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"E’ stata una, non brillante e complicata, come mi aspettavo che sarebbe stata", dice mister William Viali nel post pareggio interno contro la Carrarese. "Il nostro avversario ha fatto un’ottima prestazione, ma la Reggiana alla fine non tradisce mai. Abbiamo spinto molto nel primo tempo, dopo un brutto inizio, poi nel primo quarto d’ora del 2° tempo non riuscivamo più a fare il nostro pressing. Il secondo gol subìto era evitabile e ci ha reso duro dover pareggiare nuovamente. Nel complesso sono contento deldei nostri ragazzi, hanno reagito due volte dopo i loro gol, su questo aspetto siamo migliorati". "Un buon segnale - prosegue l’allenatore - è che chi è subentrato dalla panchina si è fatto trovare pronto, dando un buon supporto alla squadra. L’ingresso di Cigarini l’ho voluto fortemente: è un giocatore d’esperienza, non ha paura a gestire la palla.