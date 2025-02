Parmatoday.it - Parma nella morsa del maltempo: ecco fino a quando pioverà

Leggi su Parmatoday.it

Temperature basse e pioggia almenoa giovedi. Il, le nuvole e la pioggia non danno tregua al nostro territorio.Aoggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 0.2mm di pioggia.