Parla un avvocato di Sinner | Non voleva accettare l’accordo con WADA L’ho convinto dicendogli una cosa

Jannikha accettato di raggiungere un accordo con lasu suggerimento dei propri avvocati, evitando così di sostenere un processo al TAS dopo il ricorso presentato dall’Agenzia Mondiale Antidoping. Il numero 1 del mondo dovrà scontare una squalifica di tre mesi e dunque non potrà disputare incontri agonistici fino al prossimo 4 maggio, tornando in azione in occasione degli Internazionali d’Italia (scatteranno il 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma).James Singer, uno dei legali del fuoriclasse altoatesino, ha raccontato alcuni dei retroscena delraggiunto da Jannikcon la. L’si è soffermato su una serie di dettagli in un’intervista concessa a BBC Sport: È successo tutto in modo incredibilmente rapido, nel giro di un paio di giorni“. Secondo quanto riferito da Singer, il tennista italiano avrebbe voluto ribadire la propria innocenza, tra l’altro già sentenziata da un tribunale indipendente.