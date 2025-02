Ilgiorno.it - Parco intitolato a Ramelli, si apre il dibattito

Sarà discussa mercoledì in consiglio comunale la mozione presentata da Fratelli d’Italia per l’intitolazione deldel Castello Litta alla memoria di Sergio, lo studente diciannovenne che venne aggredito a Milano il 12 marzo 1975 da alcuni giovani legati ad Autonomia Operaia e che morì un mese e mezzo dopo il pestaggio. L’idea arriva in occasione del cinquantesimo anniversario, "per condannare – come scrive la capogruppo Elena Nai – tutte le forme di odio politico con aggressioni fisiche o verbali". Immediata è arrivata anche la risposta del Partito Democratico, che ha proposto di intitolare ilinvece a Giulia Leone, la ventitreenne gambolese che è morta lo scorso ottobre a causa della neurofibromatosi. "Crediamo sia il suo nome quello più adatto a rappresentare uno dei luoghi in cui cresceranno le nuove generazioni gambolesi", ha fatto sapere il partito dei Dem con una nota.