Quotidiano.net - Parchi divertimento da record: sfiorati i 20 milioni di ospiti

Leggi su Quotidiano.net

La pandemia da Covid-19 aveva messo in ginocchio l’intero comparto, costretto a chiusure forzate e a fatturati azzerati. E’ dunque inutile il confronto con quegli anni, per capire la portata della crescita deigiochi in Italia. Più utile invece è confrontare i dati del 2023 con quelli precedenti alla pandemia. Anche in questo caso, i risultati sono eccezionali, con una crescita che riguarda praticamente ogni voce, dai biglietti venduti al fatturato totale, alle vendite di accessori. Una realtà dunque vivida e in espansione, come confermato dall’ultimo Rapporto Siae. I dati del Rapporto Siae 2023 E’ stato un 2023 daper le circa 250 strutture presenti in Italia, fraa tema,avventura e acquatici. Il comparto, rappresentato dall’AssociazionePermanenti Italiani, aderente a Federturismo Confindustria, ha visto un fatturato di vendita dei biglietti pari a 348di euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente.