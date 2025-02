Agi.it - Papa in condizioni critiche dopo una crisi respiratoria. Ora è in prognosi riservata. Tutto il mondo prega per Francesco

AGI -. E' un quadro critico, in peggioramento, quello che si evince dal bollettino medico diramato stasera dalla Santa Sede sulla salute di. È stata una giornata sofferente e difficile per il Pontefice che ha avuto unae ha avuto bisogno di una trasfusione di sangue. Il bollettino medico in particolare riferisce di una"asmatica di entità prolungata nel tempo" che ha richiesto "anche l'applicazione di ossigeno ad alti flussi". E gli esami del sangue hanno evidenziato un abbassamento delle piastrine ("una piastrinopenia, associata a un'anemia") che ha richiesto la somministrazione di trasfusioni ("emotrasfusioni"). Ieri, durante il briefing con la stampa, il professor Sergio Alfieri, capo dell'equipe medica che tiene in cura il Pontefice al Gemelli e il dottor Luigi Carbone, referente medico vaticano, erano stati ben chiari nel ribadire che Bergoglio "non è fuori pericolo" e "basta pochissimo per uno squilibrio".