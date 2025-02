Papa il cardinal Zuppi dà il via a maratona di preghiera nelle chiese italiane

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ile Matteodà il via ad unadi preghiere per la salute del, ricoverato al Gemelli da venerdì della scorsa settimana, che coinvolgerà ledi tutta Italia. ?"Sappiamo – ha osservato il presidente della Cei prima di presiedere il Rosario per la salute delnella chiesa di .