Papa Francesco trascorre una notte tranquilla al Gemelli il messaggio ai fedeli

Nel bollettino medico diffuso, si sottolinea che, nonostante le sue condizioni critiche, ilè rimasto vigile e ha trascorso la giornata in poltrona. Tuttavia, i medici hanno confermato che il Pontefice non è ancora fuori pericolo e che la prognosi rimane riservata.ha espresso gratitudine per i numerosi messaggi di affetto ricevuti, in particolare per le lettere e i disegni dei bambini. Nel suopreparato per l’Angelus di oggi, ha invitato tutti a pregare per lui e ha ringraziato il personale medico per la loro dedizione e attenzione.Il Santo Padre continua a seguire le cure necessarie e ha sottolineato l’importanza del riposo come parte della sua terapia. La comunità cattolica è in preghiera per la sua pronta guarigione, mentre i cardinali esprimono preoccupazione ma anche speranza per il suo recupero.