Metropolitanmagazine.it - Papa Francesco si aggrava: la crisi respiratoria, l’ossigeno ad alti flussi, la trasfusione

ha trascorso una notte serena riposandosi dopo unae delle trasfusioni di sangue, ha affermato domenica il Vaticano. Nella sua dichiarazione di una sola riga, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni non ha specificato sefosse sveglio o stesse facendo colazione.Sabato mattina, ha sofferto di una prolungataasmatica mentre era in cura per una polmonite e una complessa infezione polmonare. La situazione, già seria, è peggiorata fin dal mattino: «ha presentato unaasmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad», si spiega. Inoltre, «gli esami del sangue odierni hanno evidenziato una piastrinopenia, associata a un’anemia, che ha richiesto la somministrazione di emotrasfusioni».