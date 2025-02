Chietitoday.it - Papa Francesco ricoverato, l’arcivescovo Forte invita a pregare per il santo Padre

Leggi su Chietitoday.it

Anche la diocesi di Chieti Vasto è stata inviata a raccogliersi in preghiera per le condizioni di salute di. Ilda 9 giorni al policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Notizie rassicuranti arrivano questa mattina dalla sala stampa vaticana dopo la.