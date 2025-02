Lapresse.it - Papa Francesco, mons. Fisichella: “Lo sentiamo tra noi, il Signore lo assista nella malattia”

ignor Rino, ha rivolto un pensiero aprima di leggere il testo dell’omelia scritta dal Pontefice per la messa del Giubileo dei Diaconi. “benché in un letto d’ospedale, lovicino a noi e in mezzo a noi. Questo ci obbliga a insisterepreghiera perché illo”, ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo.Il Santo Padre è ricoverato ormai da dieci giorni al “Gemelli” di Roma per curare una polmonite bilaterale. Le sue condizioni sabato hanno preoccupato il mondo cattolico: Bergoglio ha sofferto per “una crisi respiratoria asmatiforme di entità prolungata nel tempo, che ha richiesto anche l’applicazione di ossigeno ad alti flussi”.