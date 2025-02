Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco, le preghiere per la salute in tutta Italia: a Bologna il Rosario con Zuppi, a Roma la messa del vicario a san Giovanni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Parte dala preghiera per ladi– ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale – che da lunedì coinvolgerà tutte le chiese d’. Domenica sera alle 20 sarà il cardinale Matteo, presidente della Conferenza episcopalena, a presiedere ilper il pontefice nella chiesa di San Domenico del capoluogo emiliano. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Tv2000. “Vogliamo stringerci al Santo Padre chiedendo al Signore di sostenerlo in questo momento di sofferenza, perché trovi sollievo e possa ristabilirsi al più presto. Sarà un modo concreto per rinnovargli la vicinanza e l’affetto delle comunità ecclesialine, che da giorni hanno intensificato la loro preghiera”, afferma.A, alle 17:30, il cardinaledella diocesi Baldassarre Reina celebrerà unapernella basilica di Sanin Laterano: “In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità, innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre affinchè lo sostenga con la sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questo momento di prova”, scrive in unggio ai fedeli.