Iltempo.it - Papa Francesco, le condizioni restano critiche: "Lieve insufficienza renale"

Leggi su Iltempo.it

Ledi, al Pontefice è stata riscontrata unamentre la prognosi resta riservata. Da ieri, tuttavia, non si sono verificate altre crisi respiratorie, fa sapere la sala stampa vaticana. "Ledel Santo Padre permangono; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie", si legge nel bollettino medico diramato dal Vaticano.Bergoglio è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma da venerdì 14 febbraio. Secondo quanto riportato il Pontefice "continua a essere vigile e ben orientato"., il bollettino integrale di domenica 23 febbraio -"Ledel Santo Padre permangono; tuttavia da ieri sera non ha presentato ulteriori crisi respiratorie. Ha effettuato le due unità di emazie concentrate con beneficio e con risalita del valore di emoglobina.