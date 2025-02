Papa Francesco in prognosi riservata ma cosa significa ‘prognosi riservata’

Leggi su Funweek.it

Le condizioni di salute didestano grande preoccupazione. L’ultimo bollettino medico diffuso dalla Santa Sede ha confermato un peggioramento del quadro clinico, con una crisi respiratoria e la necessità di una trasfusione di sangue. Per la prima volta, i medici hanno usato l’espressione “”, segnale di una situazione critica e potenzialmente instabile.”? Quando un paziente è inche i medici non possono ancora esprimere un giudizio certo sull’evoluzione della sua condizione. Questo termine viene utilizzato quando il quadro clinico è grave o incerto, e le prossime ore o giorni potrebbero essere decisive per comprendere l’andamento della malattia.Nel caso del Pontefice, il peggioramento delle sue condizioni, tra cui la crisi respiratoria prolungata e il calo delle piastrine, ha reso necessaria questa valutazione.