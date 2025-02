Lapresse.it - Papa Francesco, in Argentina si prega per lui: il suo volto sull’obelisco di Buenos Aires

Leggi su Lapresse.it

Inè viva la preoccupazione per le condizioni di, ricoverato da nove giorni al “Gemelli di Roma” per una polmonite bilaterale. In diverse chiese siper il connazionale a cui gli argentini sono legatissimi. Ildi Bergoglio è proiettato anchedi