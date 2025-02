Quotidiano.net - Papa Francesco: il perdono è essenziale per il cammino ecclesiale

"L'annuncio delè un compitodel diacono. Esso è infatti elemento indispensabile per ognie condizione per ogni convivenza umana". Lo affermanell'omelia preparata per la messa presieduta stamane in sua vece nella Basilica Vaticana, in occasione del Giubileo dei Diaconi, dall'arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e delegato del Pontefice per l'organizzazione dell'Anno Santo. "Per crescere insieme, condividendo luci e ombre, successi e fallimenti gli uni degli altri, è necessario saper perdonare e chiedere, riallacciando relazioni e non escludendo dal nostro amore nemmeno chi ci colpisce e tradisce", dicenell'omelia, letta dallo stesso mons. Fisichella. "Un mondo dove per gli avversari c'è solo odio è un mondo senza speranza, senza futuro - avverte -, destinato ad essere dilaniato da guerre, divisioni e vendette senza fine, come purtroppo vediamo anche oggi, a tanti livelli e in varie parti del mondo".